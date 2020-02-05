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Alanyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! Alanya GS geniş özet
Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! Alanya GS geniş özet

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam Alanyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'lık skor ile geçerek çeyrek final rövanşı için avantaj yakalamıyı başardı. Karşılaşmadan önemli dakikaları, pozisyonları ve golleri sayfamızda paylaştığımız özet linkinden takip edebilirsiniz. İşte Alanyaspor Galatasaray maç özeti ...

5 Şubat 2020 22:40

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-0’lık skor ile yenerek rövanş için önemli avantaj sağlamış oldu. Karşılaşmanın golleri 20. dakikada Anastasios Bakasetas’tan ve 55. dakikada Junior Fernandes’ten geldi. İşte Alanyaspor Galatasaray kupa maçı geniş özeti ve golleri…

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18. dakikada Belhanda'nın pasında topu alan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0

70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

İHA

Son güncelleme 22:40 | 5 Şubat 2020
alanyaspor galatasaray özet Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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