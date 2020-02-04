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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri Trabzonspor Erzurumspor maçı ile başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında bugün sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor Erzurumspor kupa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Şubat 2020 08:39

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon Altay’ı ve bir üst turda Yukatel Denizlispor’u eleyerek çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor Erzurumspor maçı saati ve kanalı… TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak çeyrek final ilk maçı yarın (4 Şubat) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ASpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 08:39 | 4 Şubat 2020
bb erzurumspor Erzurumspor trabzonspor türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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