Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon Altay’ı ve bir üst turda Yukatel Denizlispor’u eleyerek çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor Erzurumspor maçı saati ve kanalı… TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak çeyrek final ilk maçı yarın (4 Şubat) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ASpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.