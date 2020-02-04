Zdenek Zeman: ‘Erkekler yemek zorunda’

Daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Çek teknik direktör Zdenek Zeman, İtalya’da popüleritesi artan kadın futboluyla ilgili yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı.

2018’den beri takım çalıştırmayan Zeman, “İtalya’da kadın futbolu her geçen gün büyüyor.Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmaları onları bir adım daha ileri götürecek. İtalya’da futbolun erkekler tarafında zaten birçok problem var. Serie B ve C’nin ciddi problemleri bulunuyor. Kadın futbolu genelde erkek futbolunu takip etti. O yüzden bir adım ileri atıp atamayacaklarını göreceğiz” dedi.

Ardından Zeman’a İtalya’da kadın futboluna olan ilginin düşük olmasıyla ülke kültürünün bir bağı olup olmadığı soruldu. Zeman’ın bu soruya cevabı ise dinleyen herkesi şaşırttı. Bunun kültürel anlamda da bir sorun olduğu söyleyen 72 yaşındaki eski teknik direktör, “İtalya’da kadınlar genelde mutfakta. O yüzden bu kadın futbolu konusu gerçek mi bilmiyorum. Kesin olan bir şey var ki, erkekler karınlarını doyurmalı” şeklinde konuştu.

Zeman 1999’da Fenerbahçe’nin başına geçmiş ve Pendikspor’a Türkiye Kupası’nda mağlup olmuştu. Sarı lacivertlilerin başında toplam 11 maça çıkan Çek hoca 2000’in ilk yarısında takımdan ayrılmıştı.