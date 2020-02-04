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Uğurcan Çakır dünyaca ünlü sitenin anketinde
Trabzonspor

Uğurcan Çakır dünyaca ünlü sitenin anketinde

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

4 Şubat 2020 14:43

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor’un sahasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında devleşen ve kalesine gelen 9 şutun 8’ini kurtararak maça damgasını vuran milli kaleci Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü sayfada, haftanın 11’ine aday gösterildi.

Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da spor içerikleri paylaşan ve 26 milyona yakın takipçisi bulunan “433” sayfasında kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11’ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris’in ardından ikinci sırada yer alıyor. (DHA)

Son güncelleme 14:43 | 4 Şubat 2020
Fenerbahçe trabzonspor Uğurcan Çakır
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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