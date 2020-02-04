SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: MHP’li Enginyurt: Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalı
Türk Hava Yolları, namağlup çeyrek finalde
Voleybol

Türk Hava Yolları, namağlup çeyrek finalde

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden ekiplerden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8’li Finaller ikinci maçında, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

4 Şubat 2020 21:21

Avrupa serüveninin ilk yılında Balkan Kupası'nı namağlup kazanarak yoluna devam eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller birinci maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibi C.S.M. Lugoj ile turun ikinci maçında yeniden karşılaştı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda müsabakada Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 25-15, 25-12 ve 25-17'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başararak adını 2020 CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Hedef, turnuva şampiyonluğu

Maç sonu açıklamalarda bulunan Özge Kırdar, “Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve rakibimizi oynatmadık. Şampiyonaya adım adım gitmekte fayda görüyorum. Umarım turnuva sonunda da şampiyon oluruz” dedi. Karşılaşmanın en skorer ismi Freya Aelbrecht ise, “Maçtan önce bize verilen taktikler doğrultusunda oynadık ve kazandık. Takımdaki enerji çok iyiydi ve bir üst tura çıktığımız için de ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın çeyrek finalde rakibi Avusturya temsilcisi Askö LINZ-STEG takımı olacak.

Son güncelleme 21:22 | 4 Şubat 2020
CEV Challenge Kupası türk hava yolları
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR