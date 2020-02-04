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Trabzonspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! TS Erzurum kupa maçı özeti
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! TS Erzurum kupa maçı özeti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 lık skor ile karadeniz ekibi kazandı ve rövanş için önemli avantaj sağladı. Trabzonspor B.B Erzurumspor maçı geniş özetini, golleri ve maçtan notaları haberimizden görebilirsiniz.

4 Şubat 2020 22:32

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Kupa’da bu akşam Trabzonspor çeyrek final ilk maçında B.B Erzurumspor’u ağırladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyun üstünlüğünü sağlayan Trabzonspor karşılaşmadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ikinci maç için önemli avantaj yakalamış oldu. Trabzonspor Erzurumspor maç özetini, golleri ve önemli anları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

TRABZONSPOR B.B ERZURUMSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandığı Fenerbahçe müsabakasına göre ilk 11’de 7 farklı oyuncuya görev verdi. Bordo-mavililerde Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen oyunculardan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11’de yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Sosa , ayrıca yeni transferlerden Messias ile Da Costa da maç kadrosuna alınmadı. Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.

GUILHERME İLK KEZ 11’DE

Trabzonspor’da yeni transfer Guilherme, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bordo-mavili takımda ilk kez 11’de görev yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil ettiği Brezilyalı oyuncuya kupa mücadelesinde ilk 11’de şans tanıdı.

NWAKAEME DÖNDÜ

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme’de Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte yeniden formasına kavuştu.

ATAKAN GÜNDÜZ KADRODA

Trabzonspor’un sezon başında Altınordu’dan kadroya dahil ettiği ancak U19 takımında forma giyen stoper oyuncusu Atakan Gündüz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına karşılaşmanın geç saatte ve havanın da soğuk olmasının da etkisiyle beklenen ilgiyi göstermedi.  Tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görülürken, konuk ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

MIKEL’E DESTEK

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile ligde oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın ardından ırkçı söylemlere maruz kalan John Obi Mikel’e bordo-mavili taraftarlar Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında tribünde ‘seninleyiz Obi’ yazılı pankart açarak destek verdi.

DHA

Son güncelleme 22:33 | 4 Şubat 2020
b.b erzurumspor özet trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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