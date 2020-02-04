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Trabzonspor BB Erzurumspor maçı canlı yayın | Trabzon Erzurum canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı canlı yayın | Trabzon Erzurum canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor BBErzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Flaş bir sonuç ile Beşiktaş'ı eleyen Erzurumspor, kupanın favorilerinden Trabzonspor'la çeyrek final ilk maçında Trabzon'da bir araya geliyor. Trabzonspor BB Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Trabzonspor BB Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta.

4 Şubat 2020 19:58

Trabzonspor BB Erzurumspor canlı! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesi başlıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor ile Beşiktaş’ı eledikten sonra yolculuğuna Trabzonspor’u da geçerek devam etmek isteyen Dadaşlar, eşleşmenin ilk maçında Trabzon’da bir araya geliyor.

Hakem Abdulkadir Bitigen yönetimindeki Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

Karşılaşma öncesi Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ise eksik bulunmuyor.

Son güncelleme 19:58 | 4 Şubat 2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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