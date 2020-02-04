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Rebocho’da sıkı pazarlık!
Süper Lig

Rebocho’da sıkı pazarlık!

Beşiktaş, Portekizli bek Rebocho'nun sözleşmesindeki “20 maç ve üzeri en az 45 dakika oynarsa satın alınması zorunludur” maddesini kaldırmak için bastırıyor.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 4 Şubat 2020 07:51

Mali durumdaki sıkıntı nedeniyle yoğun mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, futbolcu sözleşmeleri için de uğraş veriyor. Çebi ve idareciler, eski yönetimin Guingamp'tan kiralanan Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun sözleşmesindeki ilginç madde için sıkı pazarlık yapıyor. Siyah-beyazlıların yaptığı mukavelede “20 maç ve üzeri en az 45 dakika oynarsa satın alınması zorunludur” diye madde yer alıyor.

20 MAÇ OYNATMAYIZ

Pedro Rebocho, şu ana dek Beşiktaş formasıyla 15 maçta 45 dakikanın üstünde görev aldı. Yönetim, 2.5 milyon Euro'luk maliyetten kurtulmak için Guingamp'la görüşmelerini sürdürüyor. Geçen günlerde yapılan görüşmede olumlu sonuç alamayan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki bu maddenin kaldırılmasını aksi takdirde 25 yaşındaki sol bekin ligin geri kalan kısmında oynayamayacağını Guingamplı yetkililere iletti.

Son güncelleme 07:52 | 4 Şubat 2020
beşiktaş Pedro Rebocho süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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