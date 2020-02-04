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İspanya La Liga

Real Betis’li Joaquin’den 80 yaşındaki hayranına geciken jest

İspanyol kulübü Real Betis forması giyen 38 yaşındaki kaptan Joaquin, 80 yaşındaki hayranıyla enteresan bir süreç yaşadı.

SKOR DIŞ HABER 4 Şubat 2020 13:34

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, 8 Aralık 2019’da Athletic Bilbao’yu Joaquin’in hat-trick yaptığı maçta 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşil beyazlıların 80 yaşındaki fanatik bir taraftarı maç sonrasında 3 gol atarak galibiyeti getiren takım kaptanı Joaquin’in formasını istedi ancak “Kariyerimde tekrar 3 gol atabileceğimi sanmıyorum, o yüzden bu formayı veremem. Ama sana kesinlikle bir formamı hediye edeceğim” demişti.

Sene sonunda oyuncunun sözleşme uzatma töreninde tekrar bir araya gelen ikili bu sefer tanışma şansı buldu. Ancak Joaquin’in üzerinde bu sefer de takım elbise vardı. Kendisini çok sevdiğini söyleyen taraftar yine hayalindeki formaya ulaşamadı.

19 Ocak’ta ise bu sefer hayal gerçek oldu. Real Betis’in, Real Sociedad’ı 3-0’la geçtiği maçta yine her zamanki yerini alan taraftar, maç sonunda Joaquin’in formasını kapmayı başardı. Sürecin tamamını İspanyol kulübünün sosyal medya ekibi bir videoda topladı.

38 yaşında olan Joaquin Betis altyapısından yetişti. 2000’de a takıma yükselen deneyimli oyuncu sırasıyla Valencia, Malaga ve Fiorentina forması giydi. 2015’te futbola başladığı takıma geri dönen Joaquin 38 yaşında ve takım kaptanı olarak kariyerini Betis’te sürdürüyor.

Son güncelleme 13:43 | 4 Şubat 2020
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