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Neymar hakeme sinirlendi: K**ıma Fransızca konuş
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Neymar hakeme sinirlendi: K**ıma Fransızca konuş

Montpellier'i 5-0 yenen Paris Saint Germain'de yıldız isim Neymar, gol atamadığı maçta yine de gündem olmayı başardı! Brezilyalı futbolcunun hakem Jerome Brisard ile diyaloğu ilk önce Fransa'da ardından dünyada gündem oldu. Brezilyalı futbolcuyu maç içinde akrobatik hareketlerle çalım attığı için uyaran hakem Brisard, maç bitiminde Neymar'ın cevabıyla şoke oldu!

4 Şubat 2020 08:07

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz akşam oynanan Paris Saint Germain-Montpellier karşılaşmasının ardından Neymar ve hakem Jerome Brisard arasında yaşananlar gündeme oturdu.

27 yaşındaki futbolcu bir pozisyonda rakibini “gökkuşağı” çalımı ile geçmek isterken bu hareketin ardından hakem Jerome Brisard tarafından uyarılınca şaşkına döndü. Neymar hakemin kendisini uyarmasına itiraz ederken sinirlerine hakim olamayınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Brezilyalı futbolcu ile hakem arasındaki tansiyon soyunma odası tünelinde de sona ermedi. Maç bitiminde hakemin yanına giden Brezilyalı futbolcu, “Futbol oynuyorum ve bana sarı kart gösteriyorsun” ifadelerini kullandı.

Ancak Neymar’ın Portekizce konuşmasına takılan hakem “Franszıca konuş” deyince Brezilyalı futbolcu, “Fransızcayı k**ıma konuş” karşılığını verdi.

Son güncelleme 08:07 | 4 Şubat 2020
Jerome Brisard montpellier neymar Paris Saint Germain
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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