Mehmet Özdilek takımdan memnun

Göztepe karşısında etkili bir performans sergilemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılamayan yeşil-siyahlılar tribünlerden alkış alırken, teknik direktör Mehmet Özdilek tüm takımı kutladığını söyledi. Şu ana kadar en iyi iç saha performansını yansıttıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, “Oyunu domine ettik. Göztepe’yi ceza sahasına hapsettik. Bireysel hatamızdan, pozisyon dahi vermediğimiz rakipten gol yedik. Ancak ardından kurduğumuz baskı, oynadığımız futbol, çektiğimiz şutlar, direkten dönen toplar bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi. Ben takımımdan çok memnun kaldım” dedi.

Gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Özdilek, “Çok net fırsatları harcadık. Bazit pozisyonları gole çeviremedik. Çok usta ayaklarımız olmasına rağmen gol atamıyoruz. Mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Belki 5-1 kazanabileceğimiz maç berabere bitti. Ancak futbolumuz gelecek adına bana çok ümit verdi” diye konuştu.

Denizlispor, Göztepe ranevusuyla evi Atatürk Stadı’nda oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Son olarak Çaykur Rizespor’u 23 Kasım 2019’da 2-0 yenen yeşil-siyahlılar Başakşehir ve Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, Alanyaspor’a 5-1, Antalyaspor’a da 3-0 yenildi. Evinde ligde toplam 10 maça çıkan Denizlispor sadece 8 puan toplayabildi. İç sahada 22 puan yitiren Ege ekibi deplasmanlarda ise hanesine 15 puan yazdırdı.