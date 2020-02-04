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MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 80-82 Anadolu Efes
Euroleague

MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 80-82 Anadolu Efes

Euroleague 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşan Anadolu Efes 82-80 galip geldi ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı bildi.

4 Şubat 2020 22:06

Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu CSKA Moskova’yı 82-80 mağlup etti ve 20 galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin attığı 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 19 sayı atan Vasilije Micic ve 13 sayı atan Rodrigue Beaubois onu takip eden isimlerdi.

CSKA Moskova’da ise 20 sayı atan Mike James mağlubiyete engel olamazken Johannes Voigtmann mücadeleyi 15 sayı ile tamamladı.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 81-80 kazanmıştı.

Son güncelleme 22:11 | 4 Şubat 2020
anadolu efes CSKA Moskova
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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