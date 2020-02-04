Kobe ve kızı Gianna Bryant’ın naaşı ailesine teslim edildi

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant’ın da dahil olduğu helekopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi. Los Angeles’ta cesetleri inceleyen ekipten yapılan açıklamada kazayla ilgili araştırmanın tamamlandığı belirtilirken cesetlerin de ailelere teslim edildiği açıklandı.

9 cansız bedenin geçtiğimiz haftada kimlikleri tespit edilmiş ve kazanın gerçekleşme sürecini aydınlatma için çalışmalara başlanmıştı. Cesetlerin ailelere ulaşmasıyla birlikte cenaze törenlerinin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

9 kişinin de ölüm sebebi künt yaralanma olarak belirlenirken ölüm şekli kaza olarak açıklandı.

NBA All Star maçında 2 ve 24 numaralı formalar giyilecek Kobe ve kızı Giana Bryant, 2020 NBA All-Star maçında anılacak. Takımlar yalnızca Kobe ve Gigi`nin forma numaralarını sırtlarında taşıyacak. İlgili Haberi Oku