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Kobe Bryant’ın cenaze töreni hakkında belirsizlik sürüyor
NBA

Kobe Bryant’ın cenaze töreni hakkında belirsizlik sürüyor

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin neden yapılmadığı ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER 4 Şubat 2020 11:26

Los Angeles Lakers’ın simge isimlerinden efsane basketbolcu Kobe Bryant, geçtiğimiz hafta geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti. 26 Ocak 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman Kobe Bryant’ın cenazesi ise hala kaldırılamadı. Binlerce insanın efsane isme son bir veda etmek için beklediği cenaze töreninin neden geciktiği belli oldu. Uzmanlar, helikopter kazasının nasıl gerçekleştiğini anlamak için Kobe Bryant’ın cesedinde yaptıkları incelemeye devam ettiği için cenaze töreni henüz gerçekleşmedi.

Cenaze töreninin nerede yapılacağı ile ilgili belirsizlik de devam ediyor. Los Angeles’a gömülecek olan Kobe Bryant için düzenlenecek anma töreninin önce Los Angeles Lakers’ın maçlarını oynadığı Staples Center’da yapılması düşünüldü. Ancak salonun 29 bin kişilik olması, törenin daha büyük bir yerde yapılaması gerektiği fikrini doğurdu. Bunun üzerine yetkililer, törenin 79 bin kapasiteli Los Angeles Memorial Stadyumu’nda yapılmasına karar verdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Mayor Garcetti, Kobe Bryant’ın cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada “O her zaman bizim kalbimizde olacak ve bu yüzyılın kahramanı olarak uzun yıllar hatırlanacak. Böyle bir efsanenin cenazesi için eşi ve tüm ailesinin fikrini alacağız. Herkes Kobe Bryant’a son kez veda edecek. Herkes içinden geldiği gibi elveda deme fırsatı bulacak” dedi.

Son güncelleme 11:26 | 4 Şubat 2020
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