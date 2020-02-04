Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye kupasında 8 takım yarı finale kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ile Kırklarelispor da çeyrek final ilk maçında rövanş öncesi avantajlı skor elde ederek ikinci maça rahat çıkmak istiyor. İşte Fenerbahçe Kırklarelispor maçının saati ve kanalı…

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Mücadele 5 Şubat Çarşamba akşamı saat 14.30'da başlayacak ve ASpor kanalından canlı yayınlanacak.