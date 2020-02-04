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Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor´la oynayacak. TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde etti. Şimdi de Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale çıkmak istiyor. Peki Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

4 Şubat 2020 16:26

Ziraat Türkiye kupasında 8 takım yarı finale kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ile Kırklarelispor da çeyrek final ilk maçında rövanş öncesi avantajlı skor elde ederek ikinci maça rahat çıkmak istiyor. İşte Fenerbahçe Kırklarelispor maçının saati ve kanalı…

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Mücadele 5 Şubat Çarşamba akşamı saat 14.30'da başlayacak ve ASpor kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 16:26 | 4 Şubat 2020
fb fenrbahçe kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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