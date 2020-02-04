Kaderinizi kaleci belirler!

Ligde ilk 19 haftada geriye düştüğü maçlarda en fazla puanı kazanan takımdı Fenerbahçe. Rakam ‘10' olarak yazıyordu notlarda. Trabzon'da olmadı. Bunun en büyük sebeplerinden biri defans ve kaleci olabilir mi? Bu aklıma geldi hemen. 20 maçın 15'inde gol yerseniz ve bu maçların 11'inde kalenize gelen ilk top gol olursa, genç Altay'ın performansı iyi değil demektir. Özellikle yan toplarda kendine daha fazla güvenmeli. İyi kaleci bazen maç kazandırır!

18 ŞUT, 16 KURTARIŞ

Yani kaleci, maçın kaderini belirler. Uğurcan karşı karşıya pozisyonlarda kalesini öyle bir kapatıyor ki, duvar var zannediyorsunuz! Yan toplarda zamanlaması mükemmel. Sanki 33 yaşında olgunluk çağını yaşayan Buffon gibi. Kalecinin büyük maçlarda çok iyi oynaması zirve için çok önemlidir. İki Fenerbahçe maçında kalesinde 18 şut gördü Uğurcan; 16'sını kurtardı. Muazzam bir karne! Böyle giderse dünya çapında bir kaleci var Türkiye'de diyecek Avrupa'nın devleri.

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Israrla yazmaya devam edeceğim. Ülkemizdeki maç sonu açıklamaları Avrupa'nın elit olarak nitelendirilen liglerinin hiçbirinde yok. Oyuncuların, teknik direktörlerin yaptığı veya yapamadıkları bizde ön plana çıkmıyor. “Yöneticilerimiz hakkımızı korusun” derken saha içi unutulup gidiyor! Marka değerinin en üst seviyeye çıkmasını, tribünlerin tıklım tıklım dolmasını istiyoruz. Futbol ülkesiyiz tamam ama futbolun arka bahçesini sevenler daha mutlu oluyor sanki. Bu, yanlış

SERGEN YALÇIN’IN BEŞİKTAŞ’I

3 gün olmuştu takımın başına geçeli. Elinde sihirli değnek yok. Rize'de yenilse kimse bir şey demezdi. Kendisini çok yakından tanıdığım, uzun süre televizyon programı yaptığım için şuna emindim Rize maçına çıkarken: İlk işi mental olarak takımı maça hazırlamak olacaktı Sergen Yalçın'ın. Futbolu çok iyi bilir. Futbolculuk döneminde dünya çapında teknik direktörlerle çalıştı. Büyük oyuncu olduğu için ona karşı antrenman ve maçlarda mazeret bulmanız çok zor olur, futbolcuysanız. Sergen Yalçın, görev yaptığı son üç takımın başında çıktığı ilk maçları hep kazandı. Ona kesinlikle süre tanınmalı. En büyük avantajı, ligimizi çok iyi biliyor olması. Öne geçtiği lig maçlarında hiç puan kaybetmedi Kartal. Bu, şu anlama geliyor: Yakalanacak bir galibiyet serisi, Beşiktaş'ı hayal edemediği yerlere getirebilir

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

İçeride 3 maçlık seri, üst üste kazanılan 4 maç. Galatasaray zirveden uzaklaşmıştı ama mücadeleyi bırakmadı. Bugün yine zirvenin en büyük adaylarından biri oldu. Fatih Terim ve öğrencileri, oyun olarak ligin ilk yarısından çok farklılar ve ‘Her geçen hafta daha iyi olacağız' mesajı veriyorlar. Heyecanlı bir ikinci yarı izleyeceğiz, orası kesin!

BRAVO ÖMER

Her maç üstüne koyup oynuyor futbolunu Ömer Bayram. Geçen haftada ilk kez bir maçta 2 asist yaptı. Selçuk İnan'dan sonra bir sezonda 7 asiste ulaşan ilk isim oldu. Hem Galatasaray hem Milli Takım için iyi haber bu

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