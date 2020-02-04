Kaçın Aslan geliyor! Galatasaray’da istatistikler değişti

Galatasaray, ligin ikinci devresine seri galibiyetlerle başladı. Fatih Terim'in öğrencileri, ilk devrenin son haftası da dikkate alındığında art arda 4 galibiyete imza attı. Cimbom, lider Sivasspor ile puan farkını 10'dan 5'e düşürerek şampiyonluktaki iddiasını kanıtladı. Sarı-kırmızılılarda sahadaki zihinsel değişim, puan cetveline yansıdı. Ligin ilk devresindeki hücum performansı, alt sıralardaki takımları aratmayan Aslan, rakip yarı sahadaki istatistikleri düzelince her açıdan kendine geldi.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Saracchi, Sekidika ve Onyekuru takviyesiyle güçlenen Cimbom'un hücum performansı maç sonuçlarına, sonuçlar da puan cetveline yansıdı. Ligde 6. sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Aslan bu 2 maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine ‘yüksek kredi' ile çıkmayı hedefliyor. Derbiye kadar Radamel Falcao'nun da hazır olması bekleniyor.