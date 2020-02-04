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Juventus’tan Merih Demiral kararı
Şampiyonlar Ligi

Juventus’tan Merih Demiral kararı

Roma ile oynanan lig maçında yükseldiği hava topundan sonra yere kötü şekilde düşerek sakatlanan ve sezonu kapatan Merih Demiral, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

4 Şubat 2020 08:38

İtalya Serie A’nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan Merih Demiral, Juventus’un listesinden çıkarıldı. Siyah-beyazlı takımda form yakaladığı ve ilk 11’e yerleştiği haftalarda talihsiz sakatlık yaşayan Merih, ilk golünü de Roma’ya karşı atmıştı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu için yeni listeler UEFA’ya gönderilirken,  Merih yerine sezon başında sakatlanan ve tedavisinin ardından sahalara dönmeye hazırlanan Giorgio Chiellini dahil edildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon ile 26 Şubat’ta Fransa, 17 Mart’ta ise sahasında karşılaşacak.

Son güncelleme 08:38 | 4 Şubat 2020
juventus Merih Demiral şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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