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John Obi Mikel göz yaşlarını tutamadı
Ziraat Türkiye Kupası

John Obi Mikel göz yaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söylerken, yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

4 Şubat 2020 23:58

Trabzonspor’un Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili oyuncu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı.

Çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söyleyen Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken göz yaşlarını tutamadı.

‘Emre ile yaşanan, normal bir durum’

Mikel ayrıca Emre Belözoğlu ile yaşadığı pozisyonu da, “O anın sıcaklığıyla aramızda ufak bir tartışma oldu. Maçlarda yaşanan normal bir durum. Maç sonrasında herhangi bir tartışma olmadı” şeklinde anlattı.

Son güncelleme 23:59 | 4 Şubat 2020
John Obi Mikel trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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