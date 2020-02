Jimmy Butler’dan 3 çeyrekte 38 sayı

NBA’de bu gece 10 maç oynandı. Miami Heat Jimmy Butler’ın dev performansıyla Philadelphia’ya karşı rahat kazandı.

Heat’in 137-106 kazandığı maçta Jimmy Butler, eski takımına 3 çeyrekte 38 sayı gönderdi. Bam Adebayo 18 sayı, 8 ribaund ve 11 asist, Goran Dragic ise 24 sayı ile takım arkadaşına destek verdiler. Sixers ise bu sezon 3. kez Heat’e kaybetti. Joel Embiid 29 sayı ve 12 ribaundla mücadele etti. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 6 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

@JimmyButler ‘s season-high 38 PTS lead the @MiamiHEAT to 22-3 at home! pic.twitter.com/8Jdj31Yohu

Dallas Mavericks, Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Indiana Pacers’ı deplasmanda 112-103’lük skorla mağlup etti. Luka Doncic’in sakatlığı sebebiyle forma giymediği Mavs’te Kristaps Porzingis 38 sayı ve 12 ribaundla double double yaparken, Tim Hardaway Jr. 25 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle katkı verdi. Pacers’ta Domantas Sabonis 26 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle mücadele etti.

Season-high for KP! @kporzee pours in 38 PTS (6 3PM) and adds 12 REB to lead the @dallasmavs to victory. pic.twitter.com/h7Tv8kdSk4

— NBA (@NBA) February 4, 2020