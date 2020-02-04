Jimmy Butler’dan 3 çeyrekte 38 sayı

NBA’de bu gece 10 maç oynandı. Miami Heat Jimmy Butler’ın dev performansıyla Philadelphia’ya karşı rahat kazandı.

Heat’in 137-106 kazandığı maçta Jimmy Butler, eski takımına 3 çeyrekte 38 sayı gönderdi. Bam Adebayo 18 sayı, 8 ribaund ve 11 asist, Goran Dragic ise 24 sayı ile takım arkadaşına destek verdiler. Sixers ise bu sezon 3. kez Heat’e kaybetti. Joel Embiid 29 sayı ve 12 ribaundla mücadele etti. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 6 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Dallas Mavericks, Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Indiana Pacers’ı deplasmanda 112-103’lük skorla mağlup etti. Luka Doncic’in sakatlığı sebebiyle forma giymediği Mavs’te Kristaps Porzingis 38 sayı ve 12 ribaundla double double yaparken, Tim Hardaway Jr. 25 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle katkı verdi. Pacers’ta Domantas Sabonis 26 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle mücadele etti.

Season-high for KP! @kporzee pours in 38 PTS (6 3PM) and adds 12 REB to lead the @dallasmavs to victory. pic.twitter.com/h7Tv8kdSk4 — NBA (@NBA) February 4, 2020

New York Knicks, Cleveland Cavaliers’ı uzatmalar sonucunda 139-134 mağlup etti. Knicks’te Alfarid Payton 17 sayı, 11 ribaund ve 15 asistle triple double yaparken ona Marcus Morris 26 sayıyla eşlik etti. Cavs’de ise Kevin Love 33 sayı ve 13 ribaundluk double double performansı galibiyet için yeterli olmadı. Colin Sexton 29 sayı ve 7 asistle mücadele etti. Milli oyuncumuz Cedi Osman 15 sayı, 4 ribuand ve 2 asistle katkı verdi.

NBA’de toplu sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets 100-112 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 134-139 New York Knicks (Uzatmalarda)

Indiana Pacers 103-112 Dallas Mavericks

Washington Wizards 117-125 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 115-123 Boston Celtics

Brooklyn Nets 119-97 Phoenix Suns

Miami Heat 137-106 Philadelphia 76’ers

Memphis Griezzlies 96-82 Detroit Pistons

Sacramento Kings 113-109 Minnesota Timberwolves

LA Clippers 108-105 San Antonio Spurs