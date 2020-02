Gaming İstanbul sona erdi! Kadınlardan yoğun ilgi…

Gaming İstanbul'da Mount & Blade II Bannerlord, Team Death Match karşılaşmaları ile oyuncularla buluştu. Aynı zamanda fuarda yer alan Conan Exiles oyununun yakında Türkçe versiyonunun yayınlanacağı da fuarın sürprizlerindendi. Bu yıl ilk kez fuara dahil edilen ‘Mobil Oyun Alanı' ve aileler için büyük kolaylık sağlayan ‘Çocuk Oyun Alanı' gibi bölümler ise farklı zevklere sahip pek çok insana keyifli alternatifler sundu.

Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek “Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Gaming İstanbul'u başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Ben kendim de bir oyun sever olarak en başından beri nasıl bir fuar görmek istiyorsam Gaming İstanbul'un da o şekilde kurgulanması için çalıştım ekibimle birlikte. Türkiye özellikle genç nüfusun da fazla olmasından kaynaklı çok ciddi bir potansiyele sahip. Türkiye'de 30 milyon oyuncu var ve biz 7'den 70'e tüm bu insanların gitmek isteyebileceği bir fuar yarattık. Her yaştan, her ekonomik düzeyden katılımcımız var. Özellikle kadın ve aile ziyaretçi sayısının bu kadar yüksek olması bizi çok mutlu ediyor. Oyunseverlere farklı sürprizler ve farklı deneyimle yaşatabilmek için her yıl daha fazla çalışıyoruz. Bu süreçlerde yanımızda olan katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiden çalışmaya başladığımız GIST 2021'de yine birçok sürprizle oyunseverlerle buluşacağız” dedi.