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Galatasaray’ın sahaya çıkış marşını taraftar seçecek
Galatasaray

Galatasaray’ın sahaya çıkış marşını taraftar seçecek

Galatasaray taraftarları, ilk kez gerçekleştirilecek bir uygulama ile sarı-kırmızılı takımın Türk Telekom Stadfı'nda maça çıkarken çalınacak marşı seçecek.

4 Şubat 2020 16:35

Taraftar etkileşim ve oylama platformu Socios.com, ilk Galatasaray oylamasını taraftar token arzı ile birlikte başlatıyor! Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları, bu oylama ile Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda resmi sahaya çıkış marşını seçecek

$GAL taraftar tokenini kullanan taraftarlar, ilk oylamaya katılmaya hak kazanacak ve 5 seçenekten birini marş olarak seçecek. Sadece $GAL sahibi taraftarlar oy vermeye hak kazanacak.

Oylamaya sunulan 5 seçenek ise şöyle:

Re Re Re Ra Ra Ra

Çocukluk Aşkımsın

Kupalara Layıksın

Şereftir Seni Sevmek

Şampiyonsun Galatasaray

Taraftarlar, Galatasaray taraftar tokenlerına Socios.com üzerinden ulaşabilecek. Taraftarlar ayrıca her katıldıkları oylamada ödül puanlar kazanacak. Bu puanlar, onlara daha sonra VIP bölümden maç izleyebilme, takım oyuncuları ve efsane isimlerle bir araya gelmek gibi eşsiz ve özel deneyimler yaşama hakkıyla birlikte takım için üretilen özel ürünlere sahip olma imkanı da sağlayacak.

Son güncelleme 16:35 | 4 Şubat 2020
galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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