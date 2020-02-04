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Galatasaray’ın kupa kadrosu belli oldu! Yıldız isim geri döndü
Galatasaray

Galatasaray’ın kupa kadrosu belli oldu! Yıldız isim geri döndü

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçı kadrosuna sakatlığı geçen Andone de dahil edildi.

4 Şubat 2020 15:57

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılarda sakatlığı geçen golcü Florin Andone uzun bir aradan sonra maç kadrosuna alındı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da uçakla Alanya’ya hareket edecek olan sarı kırmızılılar, yarın saat 20.30’da başlayacak mücadele için kampa girecek.

ANDONE KADRODA

Bu arada, Galatasaray’ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Rumen golcü Andone’nin de yer aldığı kadro şöyle:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.”

Son güncelleme 15:57 | 4 Şubat 2020
Andone galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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