Galatasaray’ın eski oyuncusu Tarık Çamdal, Adana Demirspor’dan asgari ücret alacak!

Eskişehirspor forması giyerken yıldızı parlayan ve Galatasaray’a büyük umutlarla transfer olduktan sonra ayrılışı olay olan Tarık Çamdal, son olarak Antalyaspor forması giydiği ancak Akdeniz ekibinde de başarılı olamadı. Kırmızı-beyazlıların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Tarık’ın yerine adresi TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor oldu.

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor’dan Galatasaray’a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda yaklaşık 5.5 milyon Euro ücret kazanmıştı.

Ajansspor’dan Salim Manav’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o” dedi.