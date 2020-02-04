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Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu: 8 maç!
Süper Lig

Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu: 8 maç!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi dahil sahasındaki 8 maçta 8 galibiyet alarak ligde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş’a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, sadece 4 kez İstanbul dışına çıkacak.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 4 Şubat 2020 08:15

Sivasspor’un Gaziantep FK’ya 5-1 yenilmesiyle puan farkının açılmaması nedeniyle Fenerbahçe, kalan maçlara umutla bakıyor. Sarı-lacivertliler, 14 maçın 8'ini Kadıköy'de kendi seyircisinin önünde oynayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu durumu avantaja çevireceklerine inanıyor. İlk ciddi sınavını Galatasaray’a karşı verecek olan Kanarya, deplasman maçlarında Beşiktaş derbisi haricinde alt sıralarda mücadele eden ekiplere karşı oynayacak.

“HER MAÇIMIZ FİNAL”

Beşiktaş ve Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe; Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği için sadece 4 kez şehir dışına çıkacak. Samandıra'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Yanal, “Bundan sonraki her maçımız final” derken zirvede rakiplerin puanlarının yakın olduğunu dile getiren takım kaptanları, “Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor” ifadesini kullandı.

EVİNDEKİ MAÇLAR: Alanyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatya, Göztepe, Sivasspor, Rizespor

DEPLASMANDAKİ MAÇLAR: Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş

Son güncelleme 08:27 | 4 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
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Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
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Denizlispor
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