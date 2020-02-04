Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu: 8 maç!

Sivasspor’un Gaziantep FK’ya 5-1 yenilmesiyle puan farkının açılmaması nedeniyle Fenerbahçe, kalan maçlara umutla bakıyor. Sarı-lacivertliler, 14 maçın 8'ini Kadıköy'de kendi seyircisinin önünde oynayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu durumu avantaja çevireceklerine inanıyor. İlk ciddi sınavını Galatasaray’a karşı verecek olan Kanarya, deplasman maçlarında Beşiktaş derbisi haricinde alt sıralarda mücadele eden ekiplere karşı oynayacak.

“HER MAÇIMIZ FİNAL”

Beşiktaş ve Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe; Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği için sadece 4 kez şehir dışına çıkacak. Samandıra'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Yanal, “Bundan sonraki her maçımız final” derken zirvede rakiplerin puanlarının yakın olduğunu dile getiren takım kaptanları, “Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor” ifadesini kullandı.

EVİNDEKİ MAÇLAR: Alanyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatya, Göztepe, Sivasspor, Rizespor

DEPLASMANDAKİ MAÇLAR: Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş