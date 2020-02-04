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Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Kırklareli’de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi. Takım taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

4 Şubat 2020 23:07

İstanbul’dan karayoluyla takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti.

Otobüsten inen bazı futbolcular taraftara alkışlayarak karşılık verdi. Teknik direktör Ersun Yanal eşliğinde otele gelen 20 kişilik kadroda yeni transfer Simon Falette, yarınki oynanacak maç için Kırklareli’ne gelen isimler arasında yer aldı.

Falette maç kadrosunda

Fenerbahçe’nin Kırklareli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın GMG Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadı’nda saat 14.30’da çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Son güncelleme 23:07 | 4 Şubat 2020
Fenerbahçe GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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