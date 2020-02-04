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Eskişehirspor’a müjdeli haber!
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’a müjdeli haber!

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçını Yeni Eskişehir Stadı’nda oynayacak.

4 Şubat 2020 16:53

Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışı sebebiyle hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Eskişehir Valiliği çatı onarılana kadar stadyumun kapatılmasına karar verdi. Daha sonra sahasız kalan siyah kırmızılılar Adana maçını Afyon Zafer Stadyumu'nda oynadı.

İki haftalık bekleyişin ardından bugün Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile ligin 21. haftasındaki Altınordu maçının Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Kırmızı siyahlıların lige tutunma yolunda önemli rakibi Altınordu ile cumartesi günü karşılaşacağı maç öncesi bu haber camiada büyük mutluluk yaşattı.

Son güncelleme 16:53 | 4 Şubat 2020
eskişehirspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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