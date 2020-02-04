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Elazığ’da spor faaliyetleri durduruldu
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Elazığ’da spor faaliyetleri durduruldu

Elazığ Valiliği, deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilinceye kadar şehirdeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

4 Şubat 2020 12:45

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından spor hayatı tamamen durdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu´nun aldığı karara göre, Elazığ’daki tüm sportif faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, “24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. (DHA)

Son güncelleme 12:58 | 4 Şubat 2020
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