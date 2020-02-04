SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akar, İdlib'deki saldırıyla ilgili saat ve dakika verdi
Cihat Arslan ilk antrenmanına çıktı
Diğer Ligler

Cihat Arslan ilk antrenmanına çıktı

Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör Cihat Arslan takımın başında ilk antrenmana çıktı.

4 Şubat 2020 12:33

Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla başladı. Gerçekleştirilen rejenarasyon çalışmasının ardından antrenman ayak tenisi oyunuyla tamamlandı.

Manisa Futbol kulübünde göreve başlayan yeni teknik heyet ilk antrenmanına çıkarken, teknik direktör Cihat Arslan'ın ekibinde, Ülken Durak, Recep Umut, Toprak Kırtoğlu, Serkan İşyapan (Yardımcı Antrenör), Fevzi Layiç (Kaleci Antrenörü), Ömer Kalebayır, (Atletik Performans Antrenörü), Egemen Babaç (Maç ve Performans Analiz Antrenörü) görev alacak.

Son güncelleme 12:33 | 4 Şubat 2020
antrenman Cihat Arslan manisa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR