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Ayakta alkışlanacak hareket! Tam gol atacakken…

İspanya'da oynana bir futsal maçında, ders niteliğinde bir olay yaşandı.

SKOR DIŞ HABER 4 Şubat 2020 12:24

İspanya 2. Futsal Ligi’nde Santiago Futsal ile Manzanares arasında oynanan maçta, Santiago Futsal futbolcusu Adrian Pirata büyük bir centilmenlik örneğine imza attı. Karşılaşmada rakibi Alex Velasco’nun kayarak topu kaybetmesinin ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Adrian Pirata, golü atmak yerine topu dışarı attı.

Rakibinin ayağı kaydığında sakatlandığını gören Adrian Pirata’nın bu hareketi, hem maçı izlemeye gelenlerden hem de saha içinde meslektaşlarından büyük alkış aldı. Maç sonrası pozisyon ile ilgili konuşan Adrian Pirata “Rakibimin yer düştüğünü gördüm. Ardından bir çığlık sesi duydum. Gerçekten ciddi bir sakatlık yaşadığını anladım. Ben de topu dışarı attım. Sanırım böyle bir durumda yapılacak en doğru şey buydu” dedi.

Santiago Futsal maçı 3-1 kazandı.

Son güncelleme 13:22 | 4 Şubat 2020
futsal ispanya
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