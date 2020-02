Andre Iguodala: ‘Takas etmezseniz oynamam’

NBA’de takasın son günü yaklaşıyor. 6 Şubat itibarıyla takas piyasası kapanacak. Ancak takımlar serbest durumdaki oyuncuları kadrolarına ekleyebilecekler.

Takas piyasasının kapanmasına hemen hemen 2 gün kala birçok oyuncunun adı takas dedikodularıyla anılıyor. Pazarın merakla beklenen isimlerinden biri de bu sene takımı Memphis Grizzlies ile antrenmana dahi çıkmayan Andre Iguodala. Golden State Warriors ile 3 şampiyonluk yaşayan ve finaller MVP’si seçilen 36 yaşındaki oyuncunun takaslanmazsa sezonun geri kalanında da Grizzlies formasıyla parkeye çıkmayacağı konuşuluyor.

Iguodala and Memphis mutually agreed he would not report to the Grizzlies while the team tried to find a trade partner. The 36-year-old has yet to play after being traded by Golden State to the Grizzlies last summer.

