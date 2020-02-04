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NBA

Andre Iguodala: ‘Takas etmezseniz oynamam’

Son olarak Golden State Warriors'ta forma giyen Andre Iguodala, takımı Memphis'ten takas süresi dolmadan ayrılabilmeyi umuyor.

SKOR DIŞ HABER 4 Şubat 2020 14:53

NBA’de takasın son günü yaklaşıyor. 6 Şubat itibarıyla takas piyasası kapanacak. Ancak takımlar serbest durumdaki oyuncuları kadrolarına ekleyebilecekler.

Takas piyasasının kapanmasına hemen hemen 2 gün kala birçok oyuncunun adı takas dedikodularıyla anılıyor. Pazarın merakla beklenen isimlerinden biri de bu sene takımı Memphis Grizzlies ile antrenmana dahi çıkmayan Andre Iguodala. Golden State Warriors ile 3 şampiyonluk yaşayan ve finaller MVP’si seçilen 36 yaşındaki oyuncunun takaslanmazsa sezonun geri kalanında da Grizzlies formasıyla parkeye çıkmayacağı konuşuluyor.

Sezon başından beri serbest bırakılmayı bekleyen Iguodala; LA Lakers veya LA Clippers gibi şampiyonluk hedefleyen bir takımın formasını giymek istiyor. Ancak oyuncuyu hiçbir şekilde serbest bırakmayacağını açıklayan Grizzlies, takas için 1. tur draft hakkı istiyor.

Son yaşananların ardından takımın şutörlerinden Dillon Brooks, “Onu takas etmenin bir yolunu bulmayı iple çekiyorum. Böylece ona karşı oynayıp Memphis’in ne demek olduğunu ona göstereceğiz” diye konuştu. Takımın çaylak yıldızı Ja Morant de takım arkadaşının bu açıklamasına bir tweet ile destek verdi.

Takas döneminde son 48 saate girilirken Iguodala’nın kaderinin ne olacağı merak konusu.

Son güncelleme 15:00 | 4 Şubat 2020
Andre Iguodala la clippers la lakers Memphis Grizzlies NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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