Zirve iyice karıştı! İşte Süper Lig güncel puan durumu…

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor yenilmesine rağmen 41 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan takımlardan Başakşehir 39 puan ile ikinci sırada, maç eksiği bulana Trabzonspor 38 puan ile üçüncü sırada, yine aynı puanda olan Alanyaspor ise 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe ise ikinci koltuğundan beşinciliğe geriledi. Haftayı üç puan ile kapatan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş’ın yeri değişmedi. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz. DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG PUAN DURUMU