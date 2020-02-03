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Zirve iyice karıştı! İşte Süper Lig güncel puan durumu…
Süper Lig

Zirve iyice karıştı! İşte Süper Lig güncel puan durumu…

Süper Lig'de 20. hafta mücadelelerinden sadece Denizlispor Göztepe maçı henüz oynanmadı. Bu hafta lider Sivasspor'un puan kaybetmesi ile birlikte zirve iyice karıştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un galip gelmesi ile birlikte en üst sıralarda puanlar birbirine yaklaştı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

3 Şubat 2020 08:30

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor yenilmesine rağmen 41 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan takımlardan Başakşehir 39 puan ile ikinci sırada, maç eksiği bulana Trabzonspor 38 puan ile üçüncü sırada, yine aynı puanda olan Alanyaspor ise 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe ise ikinci koltuğundan beşinciliğe geriledi. Haftayı üç puan ile kapatan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş’ın yeri değişmedi. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz. DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 08:30 | 3 Şubat 2020
puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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