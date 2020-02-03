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Yukatel Denizlispor’a şok! Ogenyi Onazi henüz 7. dakikada sakatlandı!
Süper Lig

Yukatel Denizlispor’a şok! Ogenyi Onazi henüz 7. dakikada sakatlandı!

Devre arası transfer döneminde Yukatel Denizlispor'un kadrosuna kattığı isimlerden Nijeryalı yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, takımının Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uzun süreli bir sakatlık döneminin ardından Trabzonspor'dan Denizli'ye gelen Onazi'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

3 Şubat 2020 20:47

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 20. haftasının kapanış maçında sahasında bir diğer Ege ekibi Göztepe’yi ağırladı. Ege derbisinde Denizlispor’un Nijeryalı yıldız oyuncusu Ogenyi Onazi de ilk 11’de sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen ve çalışmalarına başlayan Nijeryalı, devre arası transfer döneminde Horozlar’la sözleşme imzalamıştı.

Maçın başında geçirdiği sakatlığın ardından saha kenarında tedavi gören ve oyuna dönen Onazi, müsabakanın 7. dakikasında oyundan çıkmaz zorunda kaldı. Yerini Aissati’ye bırakan 27 yaşındaki oyuncu bu maça kadar bu sezon 5 resmi maça çıkabilmişti. Onazi’nin sağlık durumu ve tekrar sahalardan uzak kalıp kalmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Mücadele öncesinde yapılan seremonide, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 5 asker ve 3 sivil için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlara da Türk bayrakları dağıtıldı.

03 Şubat 2020 Yukatel Denizlispor Göztepe maçı canlı yayın | Denizli Göztepe canlı izle İlgili Haberi Oku

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor’da Mehmet Özdilek geçen hafta iç sahada 3-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından kadroda 5 değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu yeniden ilk 11’e döndü. Özdilek, sağ bekte sakatlanan Lopes’in yerine Sedat Şahintürk’e şans tanıdı. Recep Niyaz da uzun süre sonra Aissaiti’nin yerine ilk 11’de kendine yer buldu. Maçın henüz başında sakatlanan Onazi’nin yerine Aissati oyuna girdi. Denizlispor’un yeni transferleri Ben Youssef ve Özgür Çek de ilk kez Denizlispor formasıyla sahaya çıktı.

ISI HARİTASI

BORGES VE WILCZEK YEDEK KULÜBESİNDE

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz haftaki kadrodan tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Alpaslan Öztürk 11’deki yerini alırken, Borges ise maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını atlatan Kamil Antoni Wilczek de yedek kulübesinde şans bekledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmayı birlikte izlerken maçı yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Yaklaşık 300 Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Son güncelleme 20:47 | 3 Şubat 2020
göztepe Ogenyi Onazi süper lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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