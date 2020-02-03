Yukatel Denizlispor’a şok! Ogenyi Onazi henüz 7. dakikada sakatlandı!

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 20. haftasının kapanış maçında sahasında bir diğer Ege ekibi Göztepe’yi ağırladı. Ege derbisinde Denizlispor’un Nijeryalı yıldız oyuncusu Ogenyi Onazi de ilk 11’de sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen ve çalışmalarına başlayan Nijeryalı, devre arası transfer döneminde Horozlar’la sözleşme imzalamıştı.

Maçın başında geçirdiği sakatlığın ardından saha kenarında tedavi gören ve oyuna dönen Onazi, müsabakanın 7. dakikasında oyundan çıkmaz zorunda kaldı. Yerini Aissati’ye bırakan 27 yaşındaki oyuncu bu maça kadar bu sezon 5 resmi maça çıkabilmişti. Onazi’nin sağlık durumu ve tekrar sahalardan uzak kalıp kalmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Mücadele öncesinde yapılan seremonide, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 5 asker ve 3 sivil için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlara da Türk bayrakları dağıtıldı.

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KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor’da Mehmet Özdilek geçen hafta iç sahada 3-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından kadroda 5 değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu yeniden ilk 11’e döndü. Özdilek, sağ bekte sakatlanan Lopes’in yerine Sedat Şahintürk’e şans tanıdı. Recep Niyaz da uzun süre sonra Aissaiti’nin yerine ilk 11’de kendine yer buldu. Maçın henüz başında sakatlanan Onazi’nin yerine Aissati oyuna girdi. Denizlispor’un yeni transferleri Ben Youssef ve Özgür Çek de ilk kez Denizlispor formasıyla sahaya çıktı.

ISI HARİTASI

BORGES VE WILCZEK YEDEK KULÜBESİNDE

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz haftaki kadrodan tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Alpaslan Öztürk 11’deki yerini alırken, Borges ise maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını atlatan Kamil Antoni Wilczek de yedek kulübesinde şans bekledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmayı birlikte izlerken maçı yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Yaklaşık 300 Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.