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MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-1 Göztepe
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-1 Göztepe

Yukatel Denizlispor Göztepe maçı ile Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Denizlispor, konuğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe puanını 30'a yükseltirken Denizlispor ise 23 puana çıktı.

3 Şubat 2020 19:52

Süper Lig’de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe’yi konuk etti. Ege derbisi ile hafta noktalanırken heyecan dolu maçta taraflar Denizli Atatürk Stadı’ndan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çaldığı maçta 9’da Serdar Gürler’le konuk ekip 1-0 öne geçmeyi başarsa da Denizlispor 89’da Oscar Estupinan’la skoru eşitlemeyi başardı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 30’a yükseltti ve 8. sırada haftayı bitirdi. Ev sahibi Denizlispor’un ise galibiyet hasreti sürdü. 23 puana çıkan 12. sırada haftayı tamamlayan Mehmet Özdilek ve öğrencileri ligde üst üste beşinci maçından da galip ayrılamadı.

ISI HARİTASI

Buna rağmen Horozlar, Göz Göz karşısında üstünlüğünü korumayı başardı. Süper Lig tarihinde Denizlispor karşısında hiç galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi bu kez çok yaklaştı ancak sonuç beraberlik oldu.

03 Şubat 2020 Yukatel Denizlispor`a şok! Ogenyi Onazi henüz 7. dakikada sakatlandı! Devre arası transfer döneminde Yukatel Denizlispor`un kadrosuna kattığı isimlerden Nijeryalı yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, takımının Göztepe`yi konuk ettiği karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uzun süreli bir sakatlık döneminin ardından Trabzonspor`dan Denizli`ye gelen Onazi`nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İlgili Haberi Oku

Müsabakanın henüz 7. dakikasında Ogenyi Onazi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Devre arası transfer döneminde Denizlispor’a gelen Onazi, uzunca bir sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmüştü. Göztepe cephesinde ise tecrübeli kaleci Beto, 90+2’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beto, Göz Göz’ün Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son güncelleme 22:09 | 3 Şubat 2020
göztepe süper lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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