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Trabzonspor’dan kınama ve suç duyurusu
Trabzonspor

Trabzonspor’dan kınama ve suç duyurusu

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

3 Şubat 2020 19:33

Trabzonspor’un konuğu Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazılarında Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel’e karşı ırkçı saldırılar tespit edilince Trabzonspor harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel’e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

Aynı zamanda sosyal medyada Trabzonspor taraftarları ve ırkçılığa karşı bir araya gelen sporseverler #SeninleyizObi etiketi altında paylaşımlarda bulundu. Nijeryalı deneyimli yıldız bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıktı.

Son güncelleme 19:33 | 3 Şubat 2020
John Obi Mikel süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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