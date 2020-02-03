Trabzonspor’dan kınama ve suç duyurusu

Trabzonspor’un konuğu Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazılarında Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel’e karşı ırkçı saldırılar tespit edilince Trabzonspor harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel’e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

Aynı zamanda sosyal medyada Trabzonspor taraftarları ve ırkçılığa karşı bir araya gelen sporseverler #SeninleyizObi etiketi altında paylaşımlarda bulundu. Nijeryalı deneyimli yıldız bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıktı.