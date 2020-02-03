Trabzonspor Erzurumspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. İki ekip zorlu mücadele öncesinde son hazırlıklarını yaparken, taraftalar ise maç bilgilerini araştırmaya başladı. İşte Trabzonspor B.B Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı ve maç öncesi son gelişmeler…

TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nda oynanacak çeyrek final ilk maçı yarın (4 Şubat) saat 20.30’da başlayacak. Mücadele ASpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR’DA GÖZLER KUPAYA ÇEVRİLDİ

Süper Lig’de haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon Altay’ı ve bir üst turda Yukatel Denizlispor’u eleyerek çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Medical Park Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Erbil yapacak.

HEDEF 9. KUPA

Türkiye Kupası’nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor’a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan final maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan bordo-mavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8’inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2’şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor’da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor’un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakame ve Sörloth 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

İHA