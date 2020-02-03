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Trabzon Valiliği’nden Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt!
Trabzonspor

Trabzon Valiliği’nden Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt!

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası stadyumdan havalimanına giden Fenerbahçe takım otobüsüne silah gösterildiği iddiasına Trabzon Valiliği'nden yanıt geldi. Fenerbahçe'nin FBTV'de görüntüler paylaşarak öne sürdüğü taciz iddiası ve daha sonra sosyal medyada dolaşan slah çekildi iddiasına, Valilik'ten "Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir" şeklinde bir yanıt geldi.

3 Şubat 2020 18:00

Trabzon Valiliği, Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Trabzonspor’un Fenerbahçe maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir. Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.´nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının `centilmenlik ruhuna´ uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır.”

Son güncelleme 18:00 | 3 Şubat 2020
Fenerbahçe süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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