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TFF’den Nihat Özdemir açıklaması!
Süper Lig

TFF’den Nihat Özdemir açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir'in istifa edeceği haberleri hakkında açıklama yaptı.

3 Şubat 2020 19:06

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir’in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir” denildi.

Son güncelleme 19:43 | 3 Şubat 2020
nihat özdemir Türkiye Futbol Federasyonu
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