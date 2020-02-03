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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (3.02.2020)
Trabzonspor

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (3.02.2020)

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.50'den 3.00 orana çıkan Fenerbahçe bu haftalık kaybına rağmen favori olarak gösterildi.

3 Şubat 2020 15:32

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-1 yenilen lider lider Sivasspor’un puan kaybı İddaa oranlarında güncellemeye neden oldu.

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ancak Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe’nin oranı artarken yine de favori olarak gösterildi.

Sarı lacivertlilerin daha önce 2.50 olan şampiyonluk oranı 3.00’e en yakın rakinden 3 puan farkla lider olan Sivasspor’un oranı ise 4.00’ten 5.50’ye yükseldi.

Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor’un oranı ise 6.00’dan 4.50’ye indi.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

-Fenerbahçe: 3.00

-Trabzonspor: 4.50

-Galatasaray: 5.50

-Sivasspor 5.50

-Başakşehir 6.00

-Beşiktaş: 11.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

-Fenerbahçe: 2.50

-Sivasspor 4.00

-Trabzonspor: 6.00

-Başakşehir 6.00

-Galatasaray: 7.00

-Beşiktaş: 15.00

Son güncelleme 15:32 | 3 Şubat 2020
beşiktaş fener sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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