Steven Bergwijn ilk golünün ardından duygularını paylaştı

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Tottenham, sahasında konuk ettiği Manchester City’yi 2-0 mağlup ederek ilk 4 yarışını sürdürdü. Hugo Lloris’in İlkay Gündoğan’ın kullandığı penaltıyı kurtarması ve Tottenham’ın yeni transferi Steven Bergwijn’in ilk maçında attığı gol, maça damga vurdu. Manchester City’nin etkili olduğu anlarda sahneye çıkan Steven Bergwijn, 63. dakikada attığı güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Son Heung-min golü skoru belirledi.

Tottenham’ın PSV Eindhoven’dan 30 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Steven Bergwijn, maç sonrası duygularını anlattı. Oldukça mutlu olduğu gözlenen Steven Bergwijn, kendisine attığı gol sonrası yaptığı sevinç fotoğrafı gösterilip, “Bu fotoğraf çok şey anlatıyor değil mi?” denildiğinde “Evet, inanılmaz. Bu hissettiklerim, hepsi bir rüya gibi sanki… İlk maçıma çıkmak ve Manchester City’ye gol atmak gerçekten inanılmaz” şeklinde karşılık verdi.

Attığı golü de anlatan Steven Bergwijn “Korner kullandık. Sanırım Lucas topu bana verdi. İlk dokunuşum iyiydi. Ardından direk vurmam gerekliydi ve sonra topu kalede gördüm. Neredeyse ağlayacaktım. Top ayağımdan çıktığında kaleye girdiğini hissettim” dedi. Attığı gole sevinecek vakti olmadığını da belirten 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu “Takım arkadaşlarım üstüme atladı ve benim de sevinecek vaktim olmadı” ifadesini kullandı.

Steven Bergwijn maç hakkında ise şunları söyledi:

“Çok zordu. Özellikle de ilk yarı… İlk başta zorlandık. Sonrasında iyi oynadığımızı düşünüyorum.”

Steven Bergwijn, devre arasında PSV Eindhoven’dan Tottenham’a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Tottenham-Manchester City maçında ortalık karıştı, ardından gol yağdı! İngiltere Premier Lig 25. haftasında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında saha karıştı. Sterling`in yerde kaldığı pozisyon sonrasında iki takım oyuncuları birbirine girerken `VAR` pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Maçın sonunda ise, Tottenham karşılaşmayı 2-0 kazanan taraf oldu. İşte yaşananlar... İlgili Haberi Oku