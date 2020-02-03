Son 24 sezonun en golcü Trabzonspor’u

Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezona 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı. Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.

SON 24 SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI

Trabzonspor, 20. haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer Süper Lige bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 41 gol gönderirken, 1995-96 sezonunda 20 maçta rakip filelere 48 gol göndermişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı maçlarda attığı 41 golle son 24 sezonun en gollü dönemini yaşarken, maç başına ise 2.3 gol ortalamasıyla oynadı.

SERİYE DEVAM

Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor’a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor’u 1-0, Hes Kablo Kayserispor’u 6-2, Kasımpaşa’yı 6-0 yenen bordo-mavililer, son olarak sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.