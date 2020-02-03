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Padokta şampiyon at Can Dadaş’a şiddet!
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Padokta şampiyon at Can Dadaş’a şiddet!

İzmir 6. Koşu'da izleyenleri şok eden bir olay yaşandı. Can Dadaş isimli ata, yarış öncesi şiddet uygulandı. Canlı yayına yansıyan görüntülere sosyal medyadan büyük tepki geldi...

3 Şubat 2020 17:29

Pazar günü İzmir’de düzenlenen at yarışlarında izleyenleri dehşete düşüren bir görüntü ekranlara geldi. 6. Koşu’da Can Dadaş isimli şampiyon yarış atı, kimliği belirsiz kişi tarafından şiddete maruz kaldı.

Yarış öncesi padokta yer alan atın gözlerinin kapalı olması dikkat çekerken görüntülerin ekrana yansımasının ardından yarışa çıkan at koşuyu son sırada tamamladı. Yaşanan bu olay sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı. Bugüne kadar koştuğu yarışlarda sahibine 1 milyon 645 bin 245 TL kazandıran Can Dadaş’ın gördüğü bu şiddetle ilgili at sahibinden henüz bir açıklama gelmedi.

 

Son güncelleme 17:41 | 3 Şubat 2020
at yarışı Can Dadaş dayak
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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