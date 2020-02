Padokta şampiyon at Can Dadaş’a şiddet!

Pazar günü İzmir’de düzenlenen at yarışlarında izleyenleri dehşete düşüren bir görüntü ekranlara geldi. 6. Koşu’da Can Dadaş isimli şampiyon yarış atı, kimliği belirsiz kişi tarafından şiddete maruz kaldı.

Yarış öncesi padokta yer alan atın gözlerinin kapalı olması dikkat çekerken görüntülerin ekrana yansımasının ardından yarışa çıkan at koşuyu son sırada tamamladı. Yaşanan bu olay sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı. Bugüne kadar koştuğu yarışlarda sahibine 1 milyon 645 bin 245 TL kazandıran Can Dadaş’ın gördüğü bu şiddetle ilgili at sahibinden henüz bir açıklama gelmedi.

At yarışlarında kumarbaz caniler atlara neler yapıyor izleyin. Milyonların önünde bunu yapan ahırda bu atlara neler yapıyordur? @_TJK_ bu at ve sahipleri hakkında nasıl bir aksiyon alındı? Hepimiz merak ediyoruz…? Yazıklar olsun. At: Can Dadaş Sahibi: Selma Baguç pic.twitter.com/bJQ6vjpUBZ — Kedi Babası (@kedibabasin) February 3, 2020