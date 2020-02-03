SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kızılay şartlı bağışların miktarını SÖZCÜ’ye açıkladı!
Neymar’dan hakeme şok sözler: ‘Kıçıma Fransızca konuş’
Fransa Ligue 1

Neymar’dan hakeme şok sözler: ‘Kıçıma Fransızca konuş’

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile Montpellier maçının hakemi Jerome Brisard arasında yaşananlar futbol kamuoyunda damga vurdu. Brezilyalı futbolcuyu maç içinde akrobatik hareketlerle çalım attığı için uyaran hakem Brisard, maç bitiminde soyunma odasına giden Neymar'ın hışmına uğradı.

SKOR DIŞ HABER 3 Şubat 2020 21:09

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz akşam oynanan Paris Saint Germain-Montpellier karşılaşmasının ardından Neymar ve hakem Jerome Brisard arasında yaşananlar gündeme oturdu.

27 yaşındaki futbolcu bir pozisyonda rakibini “gökkuşağı” çalımı ile geçmek isterken bu hareketin ardından hakem Jerome Brisard tarafından uyarılınca şaşkına döndü. Neymar hakemin kendisini uyarmasına itiraz ederken sinirlerine hakim olamayınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Brezilyalı futbolcu ile hakem arasındaki tansiyon soyunma odası tünelinde de sona ermedi. Maç bitiminde hakemin yanına giden Brezilyalı futbolcu, “Futbol oynuyorum ve bana sarı kart gösteriyorsun” ifadelerini kullandı.

Ancak Neymar’ın Portekizce konuşmasına takılan hakem “Franszıca konuş” diyince Brezilyalı futbolcu, “Fransızcayı kıçıma konuş” karşılığını verdi.

Son güncelleme 21:13 | 3 Şubat 2020
montpellier neymar Paris Saint Germain
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 20:00
0
-
1
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR