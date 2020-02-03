MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Kayserispor maç özeti! GS rahat kazandı…

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor’u 4-1 mağlup etti. İzlemeyenler için Galatasaray Kayserispor maç özeti haberimizde.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve yoluna kazanarak devam etmek isteyen Galatasaray konuğu Kayserispor’u 4-1’le geçti ve üç puana uzandı. Aslan, 36 puana çıktı ve zirveyle farkı 5’e, Fenerbahçe ile de 1’e indirdi. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı. Terim’in öğrencileri ligde son dört maçta dört galibiyet aldı.