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MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Kayserispor maç özeti! GS rahat kazandı…
Süper Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Kayserispor maç özeti! GS rahat kazandı…

Süper Lig'de 20 haftada Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırladı. Puanlar zirvede birbirine yaklaşırken Galatasaray, Kayserispor karşısında üç puan alarak şampiyonluk yarışında yerini korusu. İşte Galatasaray Kayserispor maç özeti...

3 Şubat 2020 08:17

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor’u 4-1 mağlup etti. İzlemeyenler için Galatasaray Kayserispor maç özeti haberimizde.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve yoluna kazanarak devam etmek isteyen Galatasaray konuğu Kayserispor’u 4-1’le geçti ve üç puana uzandı. Aslan, 36 puana çıktı ve zirveyle farkı 5’e, Fenerbahçe ile de 1’e indirdi. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı. Terim’in öğrencileri ligde son dört maçta dört galibiyet aldı.

Son güncelleme 08:17 | 3 Şubat 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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