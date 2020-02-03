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Fransa Ligue 1

Kylian Mbappe krizi büyüyor! Yönetim devreye girdi

Paris Saint Germain'in Montpellier'i farklı yendiği maçta teknik direktör Thomas Tuchel ile tartışan Kylian Mbappe, krize neden oldu. Paris Saint Germain yönetimi, krize el attı.

SKOR DIŞ HABER 3 Şubat 2020 10:22

Fransa Ligue 1’in 22. haftasında Paris Saint Germain, sahasında konuk ettiği Montpellier'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Paris Saint Germain’in farklı galibiyeti kadar Kylian Mbappe ile teknik direktör Thomas Tuchel arasında yaşanan kriz damga vurdu. Thomas Tuchel’in kendisini oyundan almasına sinirlenen Kylian Mbappe, Alman çalıştırıcı ile tartıştı. Krize neden olan tartışma sonrası Paris Saint Germain yönetimi devreye girdi.

Montpellier karşılaşmanın 69. dakikasında, Paris Saint Germain 5-0 öndeyken Tuchel, Mbappe’nin yerine Mauro Icardi’yi oyuna sürmeye karar verdi. Değişiklik tabelası kaldırıldığında ise Tuchel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Oyundan çıkmak istemediğini söyleyen Mbappe, oldukça sinirli bir şekilde saha kenarına geldi. Tuchel, 21 yaşındaki yıldıza kendisini neden oyundan aldığını açıklamaya çalıştı. Ancak Mbappe, hocasını dinlemeyi reddederek sinirli bir şekilde yedek kulübesine oturdu.

Maçın kalanını asık bir suratla seyreden Kylian Mbappe ile Thomas Tuchel arasında yaşanan gerginlik sonrası Paris Saint Germain yönetimi, ikili ile görüşme kararı aldı. Yaşanan gerilim hakkında Mbappe ve Tuchel’den rapor istedi.

Fransa futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mbappe’nin adı son dönemde Real Madrid ile anılıyor.

Son güncelleme 10:56 | 3 Şubat 2020
Kylian Mbappe Paris Saint Germain THOMAS TUCHEL
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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