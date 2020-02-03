Kolay galibiyet

Bazı maçlar vardır, sonucu daha maç başlamadan rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Dün akşam o maçlardan birini oynadı Galatasaray. Mariano'nun Adem'e attırdığı gol ile maç sanki 1-0 başladı. Falcao ve Saracchi'nin zorluk derecesi daha yüksek bir maçta olmaması belki problem çıkarabilirdi ev sahibine ama maça başlayan kadro, presi ve iştahı ile oyunda hemen ağırlığını hissettirdi. Donk'un golü usta santrforların attığı goller gibiydi… MÜKEMMEL! 2-0 oyun içinde rehavet getirdi mi? Kısa aralıklarla bu duyguyu yaşadı ev sahibi. Robert Prosinecki ile yapılanma sürecine giren Kayserispor'un işi çok zor. Ligin ikinci yarısındayız ve hiçbir maçın telafisi yok artık. İkinci devre yüksek temposunu durağana çevirdi ev sahibi…

Direksiyon yine de Galatasaray'ın elindeydi. Şut girişimleri, girilen pozisyonlarda üstünlük üçüncü golü getirdi. Feghouli'nin akıl dolu vuruşu maçı bitiren imzaydı… Kayserispor 3-0'dan sonra golü Mesanovic ile buldu fakat son 9 deplasmanında kalesinde en az 2 gol görüp kaybeden Kayserispor'un geri dönüşü imkânsızdı. Yalnız aşırı rahatlık pek iyi değildir bu oyunda. Maçı Feghouli, Onyekuru'nun asisti ile bitirdi.

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