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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: ‘Galatasaray hak etti…’
Süper Lig

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: ‘Galatasaray hak etti…’

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Galatasaray’ın kazanmayı hak ettiğini, ikinci yarıda oynadıkları oyunun ise gelecek için umut verici olduğunu ifade etti.

3 Şubat 2020 00:02

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Prosinecki, “Galatasaray bugün hak etti. Bizden daha iyiydi. Sonuca bakınca da hak ettiklerini söyleyebilirim. Ama bizim de ikinci yarıdaki performansımız iyiydi. Maça ortak olmak istedik, golü attık, net fırsatlardan yararlanamadık” diye konuştu.

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Prosinecki, “Bu da önümüzdeki maçlar için umut verici. Önümüzdeki maçlar da belirleyici ve final havasında olacak. Galatasaray hak etti. Zor olacağını biliyorduk ve kaybettik. Şimdi önümüzdeki 4 maçın 3'ü içeride olacak ve bu 3 maçı kazanıp, deplasmandaki maçtan da puan almak istiyoruz” dedi.

Galatasaray'ın iç saha maçlarında önde oynadığını da sözlerine ekleyen Prosinecki, “Bu normal bir durum. Kolay goller yedik ve bu da oyun disiplinimizi kırdı. İkinci yarıya değişiklikle başlayabilir miydik, bu tartışılır ama ikinci yarıya iyi başladık. Oyun anlamında ikinci yarıda oyuna ortak olduk diyebilirim” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 00:02 | 3 Şubat 2020
Hes Kablo Kayserispor Robert Prosinecki süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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