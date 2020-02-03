Jeremy Lin isyan etti! ‘Corona virüsünü ırkçılık yapmak için kullanmayın’

NBA takımlarından Toronto Raptors ile geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşadıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks’a transfer olan Amerikalı basketbolcu Jeremy Lin, corona virüsünün ırkçılık malzemesi yapıldığından şikayetçi oldu. 31 yaşındaki yıldız, Çin’de oynadıktan sonra ABD’ye geri döndüğünü ve corona virüsü bahane edilerek kendisine ırkçılık yapıldığını söyledi.

Çin’de basketbol liglerinin corona virüsü nedeniyle süresiz ertelenmesinin ardından doğduğu ülke olan ABD’ye geri dönen Jeremy Lin, yaşadığı ayrımcılığı anlattı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Çin’den döndükten sonra kendisine bakışın değiştiğini belirten Jeremy Lin “Lütfen corona virüsünü ırkçılık yapmak için kullanmayın” dedi. Yaşadıkları nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Jeremy Lin, Asyalı insanlar için corona virüsünün yeni bir ırkçılık nedeni olmasından korktuğunu belirtti.

Jeremy Lin, yaptığı paylaşımda “Geçtiğimiz sezon Çin’de oynadıktan sonra ülkem ABD’ye geri döndüm. Ancak Çin’de yaşanan virüs salgını nedeniyle yapılan ırkçı yorumları okuduğumda çok üzüldüm. İnsanların acı çektiği ve gerçek kahramanların insanlara yardım etmek için çalıştığı bir durumla karşı karşıyayız. Lütfen korkularınızın ve cahilliğinizin bu olayın önüne geçmesine izin vermeyin. Dünyanın daha fazla merhamet ve empatiye ihiyacı var” ifadelerini kullandı.

Yıldız basketbolcu, ayrıca Kobe Bryant, Ji Zhe ve Godfrey Gao’nun hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını da paylaşımına ekledi.

9 YIL NBA’DE OYNADI

NBA’de Harvard çıkışlı ilk oyuncu olan Jeremy Lin, kolej kariyerinden sonra ilk NBA deneyimini Golden State Warriors ile yaşadı. 2010 yılında draft edilen Jeremy Lin, 9 sezon NBA’de oynadıktan sonra Çin Ligi takımlarından Beijing Ducks’a gitti. Kolej kariyerinde ırkçı tezahüratlara maruz kalan Jeremy Lin, 2011-2012 yıllarında oynadığı New York formasıyla çıktığı ilk maçta rakip takım taraftarlarınca çok küçümsenmiştir. Ancak Jeremy Lin, daha ilk maçlarda adından fazlasıyla söz ettirmeyi başarmış ve kısa süre çok beğeni toplamıştır.

New York Knicks formasıyla Carmelo Anthony ve Amare Stoudemire’nin yer almadığı dönemde müthiş performans sergileyen Tayvan asıllı basketbolcu, hem Çin’de hem de Amerika’da gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl Toronto Raptors forması giyen Jeremy Lin, kariyerindeki tek NBA şampiyonluğunu Kanada ekibi ile yaşadı.

Spor federasyonlarında corona virüsü tedirginliği Çin`in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, yurt dışına gidecek milli takım kafilelerinde de tedirginlik yaratıyor. Japonya`nın başkenti Tokyo`da yapılacak olimpiyatlar öncesinde; olimpiyat kota mücadeleleri, Avrupa şampiyonaları ve özel turnuvalara katılacak milli takımlar, virüsün başka ülkelere de sıçramasıyla endişe duymaya başladı. İlgili Haberi Oku