Galatasaray’ın genç yıldızı Mustafa Kapı hedefini açıkladı! ‘Önceliğim Galatasaray’

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı, TamSaha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, fiziksel olarak eksiklikleri olduğunu vurgulayarak, “Şu an fiziksel olarak çok iyi durumda olduğum söylenemez. Kuvvet olarak biraz daha güçlenmem ve fiziksel olarak biraz daha irileşmem gerekiyor. Spor salonunda biraz daha zaman geçirmem lâzım. Saha içinde de şut özelliğimi biraz daha geliştirmem gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İdmanlardan sonra frikik çalışıyorum”

Birden fazla mevkide görev yapabildiğini belirten Mustafa Kapı, “Ben 10 numara oyuncusuyum. 8 oynayabiliyorum, 6 oynayabiliyorum. Ama 8 ve 10’a çok yatkınım. Bu bölgelerde oynamak çabukluk istiyor. Çevre kontrolü ve topla dikine gidebilmek, iyi şut atabilmek çok önemli. Gol atmam veya gole katkı yapmam gerekiyor. En önemli özelliğim dikine gidebilmem ve kolay adam eksiltebilmem idmanlardan sonra da 15-20 dakika frikik çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Fatih Hoca, ‘kadrodasın’ dediğinde çok mutlu oldum”

Kapı, geçen sezon Galatasaray'da forma şansı bulduğu maç hakkında ise, “Öncelikle bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Buralara gelene kadar çok çalışıp çabaladım. Bunu da başta Fatih Hocam olmak üzere hocalarımız gördü. U19 maçlarından sonra A takımla idmanlara çıktım. Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna giremedim; zaman yetmedi. Sonra Sivasspor maçı geldi. Fatih Hocam, “Seni alıyorum; kadrodasın” dediğinde çok mutlu oldum. Tüylerim diken diken oldu. Maç esnasında takım iyi oynadı. 4-2 öndeydik. Son dakikada hocam çağırdı, “Hayırlı olsun” dedi ve oyuna girdim. Çok güzeldi. Galatasaraylı taraftarlar inanılmazdı” diye konuştu.

“En beğendiğim futbolcu Zidane”

Fransa Milli Takımı’nın efsane futbolcusu Zinadine Zidane'nın en beğendiği oyuncu olduğunun altını çizen Mustafa, “Artık futbolu bırakmış olsa da çocukluğumdan beri en beğendiğim oyuncu Zinedine Zidane. Videolarının hepsini adeta ezberledim. Ayrıca Luka Modric’i çok beğeniyorum. Oyun olarak değil ama tip olarak takım arkadaşlarım beni Neymar’a benzetiyor” değerlendirmesini yaptı.

“Önceliğim Galatasaray”

Genç futbolcu, kariyer planlamasında Galatasaray'ın öncelikli olacağını belirterek, “Önceliğim Galatasaray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışında La Liga’yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert Benim gibi oyuncular için La Liga daha uygun görünüyor. Dediğim gibi kendime oda arkadaşım Ozan Kabak’ı örnek alıyorum. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Onun kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“16 yaşında Galatasaray forması giymek herkese nasip olmuyor”

Galatasaray'da A Takım formasını ilk giydiği dönemde üzerinde oluşan ilginin kendisini olumsuz etkilediğini aktaran Mustafa Kapı, “Jan Olde Riekerink döneminde A takım formasını giydim. O formayı giydikten sonra açık konuşmak gerekirse popülerliği taşıyamadım. Böyle bir şey oldu bende, 5-6 ay psikolojim bozuldu. Üzerimde çok fazla ilgi oldu. Herkes benimle fotoğraf çektirmek, tanışmak istedi. Sonra U15’te, U16’da devam edince herkes, “Ne oldu bu çocuğa Çalışmıyor mu?” diye konuşmaya başladı. Kötü yorumlar oldu. Bunlar ister istemez insanı düşürüyor. Çok yıprandım o dönem. Ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Sonrasında Fatih hoca geldi. O da benim vazgeçmediğini, çalışmaya devam ettiğimi görüyordu. Şu anda doğru yolda yürüdüğümü düşünüyorum. 16 yaşında Galatasaray forması giymek herkese nasip olmuyor” açıklamasını yaptı.

“Fatih Terim bu işin ustası”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in altyapı ile çok ilgilendiğini söyleyen Mustafa Kapı, “Fatih hocanın Galatasaray’da olması, bizim gibi gençler için büyük şans. Gerçekten bu işin ustası. Her maçımızı izliyor. Ben daha önce böyle bir ilgi görmedim. Fatih Hoca çok ilgileniyor altyapıyla Bizim de bunu iyi değerlendirip, çalışmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

Milli takımda forma giymenin ayrı bir seviye olduğuna da değinen Kapı, şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle çok çalışmak ve çalışmayı asla bırakmamak gerekiyor. Kendi kulüplerinde oynayan çocuklara şunu söyleyebilirim: Milli takımlara sadece yetenekli oyuncular gelmiyor; çok çalışan, yetenekli ve karakterli oyuncular geliyor. Kendi kulübünde oynamak önemli ama Milli takımlarda oynamak bambaşka Çünkü bütün dünyanın gözü bu maçlarda oluyor. Bütün scout ekipleri bu maçları izliyor. Milli takımlar çok ayrı bir seviye Buraya gelebilmek için yeteneğin yanında sağlam bir karaktere sahip olmak ve çok çalışmak da gerekiyor.”

“Onları izleyerek motive oluyoruz”

Genç futbolcu, Avrupa'da forma giyen Türk oyuncularla alakalı ise şunları aktardı:

“Merih abi olsun, Çağlar abi olsun, Ozan Kabak olsun büyük işler becerdiler. Kolay değil, cesaret istiyor. Oralara gitmek için çok çalışmak gerekiyor. Onlar yaptı; demek ki oluyor. Türkler yetenekli. Onları gördükçe bizim de çalışma azmimiz çoğalıyor. Onlar yaptı; biz neden yapmayalım? Onları izleyerek daha çok motive oluyoruz. Onları izledikçe çok da mutlu oluyoruz.”

“Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayacağımızı düşünüyorum”

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasını değerlendiren Mustafa Kapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerçekten de çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Hepsinin maşallahı var. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Ama talihsizlikler yaşıyoruz şu an. Merih abi ve Yusuf abi sakatlandı. Ama inşallah turnuvaya yetişeceklerdir. Gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu jenerasyon gerçekten harika.”