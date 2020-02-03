Galatasaray’da Sarrachi koşulara başladı, Falcao salonda çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Tedavisi devam eden Sarrachi ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışmanın ardından yapılan dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun ile idmanı noktaladı.

Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Marcelo Saracchi ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao da tedavisinden sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00'de tesislerinde yaptıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya giderek mücadele için kampa girecek.